Carrinha de distribuidora assaltada junto ao aeroporto

Uma carrinha de uma empresa de distribuição de encomendas foi assaltada esta madrugada de quarta-feira, em Pedras Rubras, Maia.

Ao que o JN conseguiu apurar, o veículo estava estacionado num parque de estacionamento nas imediações do aeroporto Francisco Sá Carneiro, perto dos escritórios da empresa. O furto terá ocorrido entre as 1.30 e as 5 horas da madrugada.

A distribuidora ainda não tinha um cálculo final dos artigos furtados, mas as primeiras informações apontavam para que apenas teriam sido levados artigos de valor reduzido, como peças de roupa.

A PSP está a investigar o caso.