Carrinha furtada no Porto encontrada com 324 capacetes roubados

JN Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR recuperou, em Estarreja, uma carrinha furtada em Paranhos, no Porto, que tinha no seu interior 324 capacetes roubados, no valor de 16.200 euros.

Militares do Posto Territorial de Avanca, em ação de patrulhamento, viram dois veículos suspeitos que, perante a presença dos militares da Guarda, se colocaram-se em fuga.

As viaturas foram perseguidas e uma delas intercetada. Havia sido sido furtada em Paranhos e tinha no seu interior 324 capacetes furtados de uma empresa situada em Oliveira de Azeméis, com o valor estimado de 16 200 euros.

A viatura e os equipamentos de proteção recuperados serão entregues aos legítimos proprietários. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Ovar, do Núcleo de Investigação Criminal de Ovar, do Destacamento de Trânsito de São João da Madeira e com a colaboração da PSP.