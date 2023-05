Carro do youtuber Numeiro apreendido pela PSP

Agentes da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública apreenderam na quarta-feira, pelas 16.35 horas, na Rua de São Bento, em Lisboa, o Mercedes-Maybach do youtuber Numeiro devido a alterações nas características no veículo, mais concretamente películas que não estavam homologadas.

O criador de conteúdo foi ainda multado em 250 euros. De acordo com o IMT, apenas podem ser afixadas películas que estejam "legível e indelevelmente marcadas com a marca de homologação nacional ou com marca de homologação concedida por outros Estados-Membros e considerada equivalente à marca nacional".

Esta transformação das características do veículo, assegura o IMT, obriga ao seu averbamento no certificado de matrícula, após a sua aprovação em inspeção extraordinária em centro da categoria B.