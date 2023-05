Carros furtados no estrangeiro eram levados para Odivelas e Barreiro

A PSP desmantelou uma rede internacional que se dedicava ao furto de viaturas nos Países Baixos e Bélgica e as encaminhava para Portugal, onde duas pessoas conseguiam legalizá-las e vendê-las a portugueses ou exportá-las para países africanos. A PSP deteve os dois suspeitos, familiares entre si, no Barreiro e em Odivelas, que se ocupavam da parte da falsificação dos documentos e da venda das viaturas furtadas.

A PSP recuperou 19 viaturas furtadas, que eram escolhidas pela grande procura que tinham no mercado. Eram veículos, entre outras marcas, Volvo, Mercedes e Peugeot. Doze foram apreendidas no dia da operação, as restantes em dias anteriores.

Algumas das viaturas eram colocadas em garagens que os suspeitos utilizavam e outras estavam mesmo na via pública, estacionadas junto às casas dos suspeitos com matrículas falsas.

A Polícia, através de elementos de Lisboa e Setúbal, fez quatro buscas domiciliárias e duas a garagens. A investigação começou em maio de 2022 e foi realizada ao longo de um ano pelo Departamento de Investigação Criminal da PSP, em colaboração com a Europol, autoridades da Bélgica e dos Países Baixos.

Os dois suspeitos detidos em casa pela PSP falsificavam documentos das viaturas através de papel timbrado dos países de origem das viaturas e conseguiam assim ludibriar os serviços públicos para legalizar as viaturas. A Polícia apreendeu material utilizado para a falsificação dos documentos, além das viaturas e de 2300 euros em dinheiro.

Falsificação de documentos, recetação e associação criminosa são os crimes de que estão indiciados os dois suspeitos. Estes foram levados a tribunal e viram um juiz de instrução criminal sujeitá-los a prisão preventiva.