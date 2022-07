Carros vandalizados e alvo de furto no centro do Porto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:48 Facebook

Vidros das viaturas foram partidos, mas barulho não chamou a atenção dos moradores. PSP investiga

Quatro carros foram alvo de furto na noite desta segunda-feira, na rua do Bonjardim, no centro da cidade do Porto. Os crimes só foram descobertos durante a manhã, quando os proprietários se depararam com os vidros das viaturas partidos. A PSP foi chamada ao local e está a investigar.

Os automóveis estavam estacionados ao longo da rua do Bonjardim, que desagua na rua Sá da Bandeira após atravessar locais como a Praça D. João I, quando foram assaltados. Os ladrões partiram os vidros das portas viradas para o passeio e acederam ao interior dos carros para furtar todos os objetos de valor que encontraram.

Apesar de haver moradores naquela artéria, ninguém se apercebeu do barulho dos vidros a partir e os furtos só foram descobertos depois das 9 horas desta segunda-feira. Foi nessa altura que os proprietários se dirigiram aos automóveis e perceberam que estes tinham sido vandalizados. Uma família de nacionalidade espanhola, que está a passar uns dias de férias no Porto, foi uma das vítimas.

A PSP foi acionada e esteve na rua do Bonjardim a recolher indícios que possam levar à descoberta da identidade do ou dos assaltantes. Contudo, até ao momento, não foram alcançados avanços significativos na investigação.