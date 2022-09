Carteirista de 71 anos "faturou" 10 mil euros desde junho

TRA Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Lisboa deteve um carteirista com 71 anos de idade por crimes de furto qualificado em autocarros, elétricos e comboios. O homem, já com condenações anteriores, ficou em prisão preventiva.

Selecionava as vítimas que viajavam tranquilamente nos transportes públicos de Lisboa e Porto. Valia-se da sua idade avançada para passar despercebido e seguia-as. Depois, furtava-lhes os pertences "com grande arte e astúcia de anos de saber criminal adquirido", descreve a PSP.

Em 2019, o idoso já havia sido investigado e detido na cidade do Porto por crimes da mesma natureza. Então, foi condenado a um ano e dois meses de prisão suspensa por igual período.

PUB

Em julho, os investigadores da PSP de Lisboa aperceberam-se de que o homem havia voltado aos furtos no interior dos autocarros, elétricos e comboios entre Lisboa e Porto.

"Operação Perdeu"

A equipa da PSP especialmente criada e especializada para estes fenómenos itinerantes montou uma ação concertada e colocou vários investigadores no terreno. No dia 12 de setembro, conseguiram deter o suspeito, em flagrante delito, na Avenida 24 de Julho. No interior do elétrico 15, tinha furtado uma carteira com dinheiro e documentos do interior do bolso dos calções de um turista escocês. Os pertences foram recuperados e devolvidos ao proprietário.

Após a detenção, foi efetuada busca na pensão onde o detido pernoitava, tendo sido apreendidos 1490 euros, dois telemóveis furtados - um deles no metro, no Porto - e artigos em ouro no valor de 4500 euros, comprados com cartões bancários furtados às vítimas, informação esta que ainda poderá relacionar o arguido a outros crimes.

10 mil euros desde junho

Entretanto, foi possível correlacioná-lo com mais 10 furtos qualificados com prova consistente e sedimentada da sua autoria. A sua atividade desde junho rendeu-lhe cerca de 10 mil euros de proveitos ilícitos, estima a PSP.

Uma vez que possuía dupla nacionalidade portuguesa e de um país sul-americano, o suspeito ainda viajava confortavelmente entre países europeus, onde também já possui referências criminais, e praticava outros furtos.

O Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, a quem o detido foi apresentado para primeiro interrogatório, decretou que ficasse a aguardar julgamento em Prisão Preventiva.