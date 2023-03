Carteiristas detidas em flagrante proibidas de frequentar a Baixa de Lisboa

JN Hoje às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Três mulheres com idades entre os 35 e 41 anos de idade foram detidas em flagrante delito no Rossio pelo crime de furto qualificado. O trio, conhecido da PSP há quase uma década, ficou em liberdade, mas não pode frequentar a Baixa de Lisboa.

As autoridades têm o grupo referenciado, pelo menos, desde 2014. As mulheres atuavam de maneira concertada: selecionavam as vítimas - sobretudo turistas que passeavam descontraidamente por Lisboa - e, de seguida, astuciosamente furtavam-lhes artigos de valor. Recentemente, regressaram a Lisboa e os polícias aperceberam-se da sua presença nas ruas mais turísticas da cidade.

A equipa da Divisão Investigação Criminal, especializada nestes crimes, mobilizou polícias para a deteção, vigilância e seguimento das suspeitas. Foram detidas, na Praça D. Pedro IV, Rossio, após terem furtado uma carteira do interior de uma mochila que uma turista trazia às costas. O objeto furtado continha dinheiro e todos os documentos da vítima.

PUB

Após diligências, os polícias apuraram que sobre uma das detidas pendia uma Notificação Criminal e um Mandado de Detenção para ser sujeita a TIR, referente a investigação de 2014. Foi notificada e foi dado cumprimento ao Mandado de Detenção, no dia 14 de março, pelas 16h00, sendo de seguida a detida restituída à liberdade.

As três detidas foram apresentadas ao Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório, onde lhes foram aplicadas as medida de coação de apresentações bissemanais na esquadra da sua área de residência e proibição de frequentar a zona da Baixa de Lisboa.