Casa de Otávio assaltada com mulher e filhos dentro durante jogo com Feyenoord

Mulher do jogador surpreendeu ladrões no primeiro piso e chamou a polícia. Criminosos fugiram, levando joias e objetos valiosos. Ninguém ficou ferido.

A casa do jogador do F. C. Porto Otávio, em Vila Nova de Gaia, foi assaltada na noite de quinta-feira, cerca das 21 horas, altura em que decorria o jogo do clube azul e branco com os holandeses do Feyenoord.

Ao que o JN apurou junto de fonte policial, a mulher do jogador e os filhos estariam a ver o jogo e aperceberam-se de intrusos no piso superior da casa. A mulher foi ver o que se passava e deparou-se com pelo menos três assaltantes. De imediato desceu, pegou nas crianças e chamou a polícia.

Quando as autoridades chegaram, os ladrões já tinham fugido pelas traseiras. Levaram consigo joias e outros objetos valiosos. Não houve sequestro e ninguém ficou ferido.