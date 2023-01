Casal agride, sequestra e corta cabelo a mulher antes de a largar nua na rua

JN Hoje às 11:06 Facebook

Uma mulher foi agredida, desnudada e humilhada após ter sido apanhada a ter relações sexuais com um homem. Dois dos agressores foram o próprio homem com quem tinha sido apanhada e a companheira deste. O casal foi agora acusado pelo Ministério Público de Lisboa.

O caso ocorreu a 7 de dezembro de 2021, no Seixal. A arguida, suspeitando que o seu companheiro a estava a trair, decidiu segui-lo. Na companhia de duas outras mulheres foi atrás dele e surpreendeu-o a ter relações sexuais com outra mulher.

A arguida e as amigas de imediato agrediram fisicamente a mulher e cortaram-lhe o cabelo para a marcar e humilhar, descreve a acusação. De seguida, já com a adesão do companheiro, colocaram a vítima dentro de um automóvel e levaram-na para um bairro no Seixal. No percurso continuaram a agredir e a cortar o cabelo da ofendida e ficaram o seu telemóvel antes de a deixar nua no meio da rua em frente a outras pessoas.

Após primeiro interrogatório, a mulher e o companheiro ficaram proibidos de contactar e de se aproximar da vítima e obrigados a apresentações semanais, medidas de coação que ainda se mantêm.

Segunda uma publicação feita esta segunda-feira, na página da Procuradoria de Lisboa, a 22 de dezembro de 2022, o Ministério Público deduziu acusação contra o casal pela prática, em coautoria, de um crime de sequestro, um crime de ofensa à integridade física qualificada e um crime de roubo.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do Seixal, do DIAP da Comarca de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.