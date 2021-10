Casal assaltava armazéns agrícolas em Mirandela e Valpaços

RP Hoje às 10:15 Facebook

A GNR deteve um homem e uma mulher, com 29 e 57 anos, respetivamente, responsáveis por uma onda de assaltos a armazéns agrícolas de Mirandela e Valpaços. Foram apreendidas armas e artigos furtados

Na sequência de diligências efetuadas no último mês por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela foram efetuadas buscas domiciliárias e não domiciliária a um grupo que atuava de forma organizada e que se dedicava ao assalto de armazéns agrícolas durante a noite, aproveitando o facto de serem locais isolados, nos concelhos de Mirandela e Valpaços. Os bens roubados eram armazenados depois serem vendidos.

Além dos dois detidos, foi ainda constituído arguido um jovem, com 17 anos, e apreendidos duas espingardas caçadeiras de calibre 12, três armas de ar comprimido, uma pistola de alarme, munições, duas cartucheiras, sete armas brancas e um aerossol de defesa.

Na posse dos indivíduos estavam, ainda, duas motos, duas bicicletas, duas soqueiras, fios em ouro, telemóveis, um computador portátil, uma motosserra, dezenas de ferramentas variadas bem como vários equipamentos agrícolas, uma motorroçadora, um motocultivador e vários acessórios, quatro grelhas de saneamento público e dois focos de iluminação, entre outro material.

Um dos suspeitos já tinha antecedentes criminais por furto qualificado, tráfico de armas de fogo e posse de armas proibidas.

A operação, além dos postos do Destacamento Territorial de Mirandela, contou ainda com o reforço da Secção Cinotécnica de Comando Territorial de Bragança e do Núcleo de Investigação Criminal de Bragança.