Casal assaltou taxistas idosos com faca e corda enrolada ao pescoço

A Polícia deteve, em Ponta Delgada, um casal que assaltou dois taxistas idosos, um deles com 79 anos, ameaçando-os com uma faca e, num dos casos, amarrando uma corda ao pescoço da vítima. O homem, já com cadastro, ficou em prisão preventiva.

A vítima do primeiro assalto, ocorrido na madruga do dia 25 de março, foi um motorista, de 67 anos, abordado na Praça 5 de Outubro, em Ponta Delgada, "num momento em que acabara de depositar uma vela junto ao Santuário da igreja do Sr. Santo Cristo dos Milagres".

O casal entrou na viatura e foi fornecendo indicações sobre o local de destino, fazendo com que o táxi percorresse diversos locais da cidade, até que, chegado a uma zona de pouco movimento e de fraca iluminação, mandaram parar o taxista. Apontaram-lhe uma faca ao pescoço e obrigaram-no a entregar dois telemóveis e 80 euros em dinheiro.

Na segunda situação, ocorrida pelas 21 horas do dia 9 de abril, a vítima, de 79 anos, foi abordada pelo mesmo casal, que solicitou um transporte para a zona da Calheta, em Ponta Delgada, sendo que, pouco antes de ali chegarem, com o pretexto de que teriam um familiar a aguardá-los num parque de estacionamento, mandaram parar o táxi.

O homem, que seguia no banco de trás, enrolou uma corda ao pescoço do taxista, imobilizando-o e, sob a ameaça de uma faca apontada ao abdómen, obrigou-o a entregar-lhe o telemóvel e 200 euros em dinheiro.

Na sequência da investigação, que prosseguiu a cargo da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, foi possível identificar e deter os suspeitos. Após o primeiro interrogatório judicial, a mulher ficou obrigada a apresentações periódicas na Polícia e o homem, que já possui cadastro criminal, em prisão preventiva.