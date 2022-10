Casal detido em Beja por tráfico de droga ficou em prisão preventiva

Ficou em prisão preventiva o casal, um homem de 58 anos e uma mulher de 55 anos, detido na passada quarta-feira numa operação levada a cabo pela Esquadra Complexa de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Beja, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado do Comando Distrital da PSP, a operação foi realizada no Bairro da Esperança, um aglomerado populacional com grande ligação ao tráfico de droga, tendo sido apreendidas 190 doses individuais de heroína, 250 euros em numerário e três telemóveis.

Presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Beja, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo o homem sido levado para o Estabelecimento Prisional de Beja e a mulher ao de Odemira, onde vão aguardar julgamento