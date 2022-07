Casal detido por agredir, sequestrar e roubar amante

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um casal por agredir, sequestrar e roubar uma mulher, amante do homem, para a humilhar em público.

O crime ocorreu no Seixal em dezembro e agora a PJ localizou e deteve o casal em Almada. Os dois foram depois libertados pelo Tribunal de Almada, com a proibição de contactar a vítima.

No dia do crime, a suspeita, suspeitando de uma traição do companheiro, decidiu segui-lo acompanhada de outras três mulheres. O homem foi surpreendido enquanto estava envolvido com a amante.

A vítima foi agredida pelas quatro mulheres e mesmo pelo homem com quem estava envolvida. Os suspeitos cortaram-lhe o cabelo, de forma a marcá-la e humilharem-na e, já com a ajuda do arguido, colocaram-na no interior de um veículo automóvel.

Entre agressões, os suspeitos, com cerca de 40 anos, levaram a vítima até ao Bairro da Cucena, no Seixal, onde a deixaram desnudada perante terceiros, e colocaram-se em fuga.

A Polícia Judiciária de Setúbal investigou o caso e conseguiu agora, após várias diligências no terreno, localizar e deter o casal na casa em Almada. Os dois suspeitos foram presentes ao Tribunal de Almada e depois libertados, mediante proibição de contactos e aproximação da ofendida e de obrigação de apresentação semanal à esquadra. As medidas de coação foram as requeridas pelo Ministério Público.

O casal está indiciado pela prática de um crime de sequestro agravado, de um crime de ofensa à integridade física qualificada e de um crime de roubo.