Casal detido por furtos em estabelecimentos comerciais de Aljustrel

Um cidadão marroquino, de 26 anos, e uma mulher portuguesa, de 42, foram detidos por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Aljustrel, quando saíam de um estabelecimento comercial daquela vila, na posse de diversos bens furtados no interior do mesmo.

O casal estava há alguns dias a ser investigado na sequência de outros furtos praticados noutros estabelecimentos de outras localidades próximas da "Vila Mineira", nomeadamente em Ferreira do Alentejo. A investigação acabou por levar à dupla, que tinha sido vista a sair de um estabelecimento.

Os militares da GNR fizeram uma espera e, quando os suspeitos saíram da loja, confrontaram-nos com a posse do bens furtados e exigiram-lhes a prova de pagamento - o que não foi possível, já que todos os artigos que estavam na mala da mulher e num saco do homem tinham sido furtados.

Depois de terem sido apanhados em flagrante delito, os militares do NIC fizeram buscas à viatura dos assaltantes, que acabou por ser apreendida, e ao seu domicílio, tendo sido aí apreendidas 128 doses de haxixe, 780 euros em numerário, duas balanças digitais, três armas brancas, uma imitação de uma arma de fogo, cinco embalagens com artigos pirotécnicos, três telemóveis, seis garrafas de bebidas alcoólicas e vários artigos de higiene pessoal e cosmética.

Os detidos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Ourique, onde irá decorrer o inquérito-crime.