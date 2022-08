Casal detido por violência doméstica

JN Hoje às 10:07 Facebook

Um homem ameaçou queimar a casa com a companheira dentro, em Loures. Depois de ser detido pela PSP, a mulher atirou-lhe com um vaso e também ela foi detida.

Na segunda-feira, a PSP de Loures foi alertada para uma possível situação de violência doméstica. Chegados ao local, os polícias observaram um casal engalfinhado. Após serem separados na tentativa de serenar os ânimos, ambos descreveram vários episódios passados de violência doméstica, nomeadamente agressões e ameaças.

A dado momento, o homem, de 38 anos, na presença dos polícias ameaçou a companheira, de 19 anos, de que iria incendiar a casa com ela dentro. "Por tal facto e pela possibilidade do ilícito contra a integridade física e vida, foi o mesmo detido no local, informa a PSP em comunicado.

"Volvidos alguns segundos, sem que nada o fizesse prever, a cidadã deslocou-se em direção do cidadão detido, arremessando na sua direção um vaso na clara convicção de o atingir e por consequência lhe provocar ferimentos, injuriando-o de seguida." Foi também detida.

Estão ambos indiciados do crime de violência doméstica. Foram conduzidos à esquadra e vão ser apresentados a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.