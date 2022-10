Casal detido por violência doméstica após ameaças na rua

JN Hoje às 11:34 Facebook

Um homem e uma mulher, de 58 e 50 anos, respetivamente, foram detidos pela GNR por violência doméstica na Nazaré. Estavam na via pública a ameaçar-se mutuamente de morte. Nos últimos seis meses, ele terá coagido a ex-companheira para que não denunciasse os maus-tratos por ele infligidos.

Os militares do posto de Valado de Frades da GNR encontravam-se em patrulhamento preventivo quando se depararam com um homem e uma mulher, em plena via pública, a proferir ameaças de morte mútuas. Detiveram os dois e aperceberam-se de que eram ex-companheiros.

Apurou-se ainda que, "nos últimos seis meses, o suspeito manteve a vítima controlada, impondo-lhe um clima de medo, de forma a garantir que não denunciava os maus-tratos e as ameaças de que era alvo", explica a GNR da Nazaré em comunicado.

A mulher foi constituída arguida. Já o homem, após ter sido apresentado ao Tribunal de Leiria, ficou obrigado a afastar-se da ex-companheira e proibido de a contactar por qualquer meio.