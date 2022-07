Casal furta piscina em Gaia e leva-a para moradia na Feira

TRA Hoje às 15:38 Facebook

A GNR recuperou uma piscina de fibra de vidro que havia sido furtada há um mês e meio em Vila Nova de Gaia. Um homem e uma mulher, de 42 e 36 anos, proprietários do terreno onde a piscina foi encontrada foram identificados por suspeita de furto.

O furto ocorreu há cerca de mês e meio. A piscina de grandes dimensões estava a ser montada no interior de um terreno particular em Vila Nova de Gaia. A queixa por furto chegou ao conhecimento do Núcleo de Investigação Criminal da GNR.

Os militares efetuaram várias diligências que culminaram na localização do artigo furtado. A piscina encontrava-se num terreno onde está a ser construída uma moradia, em Santa Maria da Feira. A piscina foi apreendida e entregue ao legítimo proprietário.

Um casal, proprietários do terreno onde a piscina foi recuperada, foi identificado. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.