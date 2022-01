Casal roubava idosos e foi detido quando vendia peças de ouro em Ermesinde

R.P. Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 36, suspeitos de vários assaltos a idosos, foram detidos pela PSP, na quarta-feira, em Ermesinde. Tinham acabado de vender numa ourivesaria um fio em ouro e um anel em ouro e prata, que haviam furtado a uma idosa em Vila do Conde.

No âmbito de uma investigação desenvolvida pela Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, e no cumprimento de um mandado de busca domiciliária e um mandado de busca não domiciliária, o casal, ambos vendedores ambulantes, foram detidos cerca das 12.40 horas.

Segundo a PSP, "foi possível apurar que os detidos procediam à abordagem de cidadãos idosos e, umas vezes através de astúcia, outras com o emprego de violência, conseguiam apoderar-se de objetos de valor, nomeadamente artigos em ouro e prata".

Na quarta-feira, "através de astúcia, em Vila do Conde, haviam furtado um fio em ouro e um anel em ouro e prata a uma idosa, que posteriormente transacionaram num estabelecimento de ourivesaria em Ermesinde. O comerciante foi constituído arguido", diz a PSP.

No decurso das diligências policiais desenvolvidas foram recuperados os objetos subtraídos à idosa, e apreendidos 330 euros e a viatura automóvel usada pelos suspeitos.

Os detidos deverão ser ouvidos, esta quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial para aplicação das competentes medidas de coação.