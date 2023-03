Casal servia bebidas com "droga do sono" para roubar clientes

T.R.A. Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal foi detido pela PSP de Sintra por suspeita de seis crimes de roubo agravado, 14 crimes de burla informática e 14 crimes de acesso ilegítimo. Serviam bebidas com a "droga do sono" para depois roubar clientes. Às seis vítimas já identificadas roubaram mais de 33 mil euros. Ficaram em prisão preventiva.

Nos últimos tempos, chegaram ao conhecimento da PSP de Sintra várias denúncias de crimes de roubo, com relatos de que as vítimas teriam ingerido bebidas alcoólicas com benzodiazepinas, também conhecida como droga do sono. A PSP descobriu que os estabelecimentos de restauração referenciados, nas freguesias de Mem-Martins e São Marcos, tinham em comum os mesmos proprietários.

A investigação apurou depois que o casal, um homem de 35 anos e uma mulher de 38 anos, sempre que se apercebia de clientes que poderiam ter quantias monetárias avultadas ou artigos de valor "minava" as suas bebidas. Usavam benzodiazepinas para os colocar num estado de sonolência ou mesmo de perda de consciência para que ficassem sem reação quando lhes tiravam os bens ou dinheiro.

PUB

Encontrados na rua ou nos carros

"Após roubarem os clientes, estes eram encontrados na via pública ou em viaturas próprias, em estado de debilidade física evidente ou inconscientes, sendo transportados para os Hospitais da zona de residência", explica a PSP em comunicado.

A PSP apurou junto das unidades hospitalares que não se tratavam de casos de embriaguez mas de casos de envenenamento. Os exames realizados demonstraram elevadas concentrações de benzodiazepinas no organismo, tendo inclusivamente uma necessitado de ser reanimada.

Uma outra vítima foi localizada no IC19, na zona de Rio de Mouro, desmaiada dentro da viatura da empresa em que trabalha, de onde os suspeitos haviam subtraído cerca de 21 mil euros em volumes de tabaco e quantia monetária. No total, as vítimas identificadas foram lesadas em cerca de 33.859 euros.

Após várias diligências, incluindo vigilâncias, os suspeitos foram detidos e os dois estabelecimentos que atualmente exploravam, na Tapada das Mercês, Sintra, e Quinta do Conde, Sesimbra, foram alvo de busca.

Milhares de euros e maços de tabaco

Foram apreendidos cerca de 3 mil euros, 1293 maços de tabaco no valor de cerca de 6465 euros, 420 maços de tabaco eletrónico no valor de cerca de 2100 euros, quatro telemóveis, uma viatura, um tablet e diversos fármacos que contém benzodiazepinas.

Face à prova produzida, os arguidos foram apresentados ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra sendo-lhes aplicada a ambos a medida de coação de prisão preventiva.