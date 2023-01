Casal toxicodependente na prisão após semana a furtar carros

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:11 Facebook

Um casal de toxicodependentes furtou o interior de mais de 15 carros, dos quais retiraram computadores, carteiras ou óculos de sol, em apenas uma semana, em vários concelhos do Grande Porto. Também furtaram cartões multibanco, equipados com tecnologia contactless, que usavam para abastecer viaturas roubadas e para comprar volumes de tabaco. Ambos foram detidos na última terça-feira e postos em prisão preventiva.

O casal foi apanhado a pernoitar num hotel do concelho de Matosinhos. Um hábito que tinha sempre que dispunha de dinheiro para pagar a conta. Já quando não tinha verba, dormia no interior do automóvel que furtava e estacionava nas imediações do Bairro da Pasteleira Nova, no Porto.

Era a este "supermercado da droga" do Norte do país, que homem, de 45 anos, e mulher, 30, se deslocavam diariamente para adquirir droga para consumo próprio. O vício era alimentado pelo dinheiro obtido no interior dos carros furtados ou com a venda, ao desbarato, dos produtos encontrados nessas viaturas.

Quando foram detidos, ainda tinham na sua posse 14 óculos de sol, dez blusões, seis carteiras, três máquinas fotográficas e outros tantos telemóveis. Os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos da GNR recuperaram ainda um computador, uma mala de ferramentas e, além de 120 euros em dinheiro, mochilas e uma coluna de som.

Material que, assim como Renault Megane e o Toyota Corolla na posse do casal, poderá, agora, ser recuperado pelos proprietários.

Tecnologia contactless permitiu comprar gasolina e tabaco

Naturais do Porto, os dois ladrões apresentam um longo cadastro, construído, ao longo de vários anos, sobretudo com furtos e roubos. O dinheiro conseguido servia apenas para alimentar o vício da droga e, por esse motivo, o casal estava obrigado a cometer crimes quase todos os dias.

Começava sempre por furtar um carro para poder deslocar-se por concelhos como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia e Valongo. Algumas das chaves dos carros furtados estavam no interior de malas que o casal também roubou.

Depois de selecionar o automóvel a atacar, o casal esperava pela oportunidade, partia o vidro da viatura e retirava todos os objetos de valor. Nalguns casos, conseguiram ficar com cartões multibanco, equipados com tecnologia contactless, que usavam para abastecer o carro. Nas bombas de gasolina compravam ainda volumes de tabaco que, posteriormente, vendiam para obter fundos para a droga. O cartão multibanco continuava a ser utilizado até ser cancelado ou a conta ficar sem dinheiro.

A GNR ainda está a apurar o montante do prejuízo causado, mas o certo é que, perante esta onda de crimes, o juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Porto enviou o casal para a cadeia.