Caso Maddie McCann: Novas buscas no Algarve por causa de Christian Brueckner

Marisa Rodrigues Hoje às 12:01, atualizado às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária está a realizar novas buscas, a pedido das autoridades alemãs, por causa de Christian Brueckner, que chegou a ser constituído arguido no caso do desaparecimento de Maddie e está preso por crimes sexuais. As novas diligências estão a decorrer na barragem do Arade, a 50 Km da Praia da Luz, onde desapareceu a menina inglesa.

Neste momento, as autoridades estão a montar tendas e toda a logística e pretendem encontrar objetos que possam ajudar a confirmar ou refutar suspeitas, segundo apurou o JN. A operação decorrerá, no máximo, até quarta-feira.

Esta não é a primeira vez que a zona é inspecionada. No mesmo local, houve buscas em 2008, numa zona onde param autocaravanas e onde o alemão terá passado grande parte do seu tempo em Portugal. Christian Brueckner foi acusado na Alemanha, onde se encontra detido, de vários crimes sexuais cometidos em Portugal entre 2000 e 2017.

PUB

Entre os crimes de que Christian Brueckner está acusado figura a violação de uma idosa de 70 anos, cuja agressão o suspeito teria filmado. Brueckner foi também acusado pelos procuradores alemães de ter amarrado uma jovem alemã de 14 anos a um poste, tendo abusado e agredido a menor. Outra acusação que lhe é imputada reporta-se a uma violação de uma irlandesa de 20 anos, em cuja casa, na Praia da Rocha, entrou pela varanda.

Embora as acusações contra Brueckner não estejam ligadas ao caso Maddie, os investigadores alemães apontam-no, desde 2020, como suspeito do desaparecimento e alegado homicídio da criança britânica.