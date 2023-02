Centro de saúde e junta de freguesia de Lordelo do Ouro assaltados

JN Hoje às 16:56 Facebook

As instalações do centro de saúde e da junta de freguesia de Lordelo do Ouro, no Porto, foram assaltadas esta madrugada de segunda-feira. Nada foi roubado, mas houve vários danos que impediram o início normal das consultas. Zona tem sido alvo de vários assaltos relacionados com a toxicodependência.

O alerta foi dado cerca das 8 horas da manhã quando os funcionários chegaram às instalações do centro de saúde, na rua de Serralves. Ao que tudo indica, o ladrão ou ladrões conseguiram entrar nas instalações após partir uma janela.

Várias salas do espaço do centro de saúde e também da junta de freguesia, que são contíguos, foram reviradas e vasculhados, mas nada foi roubado, confirmou ao JN a presidente da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, Sofia Maia. Os ladrões destruíram várias coisas e causaram diversos danos às instalações, o que impediu o início normal das consultas.

A PSP esteve no local e recolheu vestígios para tentar identificar o autor ou autores dos assaltos. Refira-se que as instalações do centro de saúde e da junta de freguesia ficam a poucas centenas de metros dos bairros da Pasteleira Nova e do Pinheiro Torres, muito conotados com o tráfico e consumo de droga.

Questionada sobre se o assalto poderia estar relacionado com o fenómeno da toxicodependência, Sofia Maia confirmou que "tem havido bastantes assaltos" na zona, mas que só a polícia poderia esclarecer as motivações dos criminosos.