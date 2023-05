Chamou a PSP para controlar cão e acabou detido por matá-lo com arma ilegal

JN Hoje às 14:19 Facebook

A PSP deteve, na quinta-feira, um homem de 38 anos, no Funchal, pelo crime de posse ilegal e utilização de arma de fogo não autorizada. O detido usou-a para abater o próprio cão, que estava a atacar um familiar.

A detenção ocorreu "na sequência de um pedido de auxílio da parte do próprio detido, na zona de São Roque, Funchal, quando o mesmo se encontrava no interior da sua residência a tentar controlar um canídeo de raça perigosa ou potencialmente perigosa, de sua propriedade, o qual insistia em atacar um dos seus familiares".

De acordo com comunicado emitido hoje pela PSP, à chegada de uma patrulha ao local da ocorrência, os agentes verificaram que o animal tinha sido abatido pelo homem que tinha chamado a Polícia, com recurso a disparos de uma arma de fogo, calibre 6,35 mm, que lhe foi apreendida por ser ilegal.

Além de não ter autorização para usar a arma, o dono do cão também "não estava habilitado com o curso de formação de detentores de cães perigosos ou potencialmente perigosos, estando ainda a ser averiguado as condições de licenciamento do animal", adianta a mesma nota.

O homem foi detido e notificado para comparecer junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal esta sexta-feira. O familiar que foi ferido pelo cão teve de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.