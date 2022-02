Chaves de fendas na ignição denunciou casal em automóvel furtado no Porto

R.P. Hoje às 15:08 Facebook

Um casal, ela com 37 anos e ele com 28, foram detidos, na segunda-feira, no Porto, quando seguiam numa viatura furtada. O carro era conduzido pela mulher, que não tem carta, e aos agentes não passou despercebida a chave de fendas introduzida na ignição da viatura.

O casal foi intercetado, cerca das 12.30 horas, na Rua do Professor Augusto Nobre, junto à Fundação de Serralves, quando os agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2.ª Divisão, desconfiou do seu comportamento.

No decurso de diligências policiais, veio a verificar-se que o automóvel, havia sido furtado no Porto, no dia 1 de fevereiro e os polícias viram que a chave da viatura havia sido substituída por uma chave de fendas.

Os detidos já estão referenciados pela PSP por diversos crimes contra a propriedade, assim como condução sem habilitação legal.