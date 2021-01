Cidadã brasileira expulsa do país acusa SEF de abuso de poder

Luís Moreira Hoje às 08:05 Facebook

Diz que tinha autorização judicial para ir ao Brasil e regressar no prazo de um mês, mas foi forçada a assinar ordem de expulsão quando já estava dentro de avião, no Aeroporto de Lisboa.

Uma cidadã brasileira que foi expulsa do país, em março de 2020, vai apresentar uma queixa-crime contra o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), por expulsão ilegal e "abuso de poder". A mulher fora autorizada por uma juíza a ir ao Brasil e regressar a Portugal, mas, já no Aeroporto de Lisboa, foi obrigada a assinar uma ordem de expulsão que a impede de voltar, relata o advogado de defesa da brasileira, João Magalhães.

Este jurista de Braga conta que a sua cliente já se encontrava dentro do avião quando foi obrigada, por um inspetor do SEF, a assinar a ordem de expulsão, alegadamente emanada da então diretora do SEF, Cristina Gatões, apesar de estar então na posse de um despacho, autenticado, de uma juíza de Braga, que a autorizava a ir ao Brasil, para visitar um filho menor, e a regressar no prazo de 30 dias.