Cinco feridos em agressões por disputas de terrenos em Penafiel

Uma discussão entre familiares e vizinhos acabou com agressões e cinco feridos ligeiros em Lagares, Penafiel. Em causa estarão desavenças recorrentes devido a disputas de terrenos.

O alerta chegou este sábado à tarde, por volta das 17 horas.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Paço de Sousa, João Pinto, foram transportados ao Hospital de Penafiel, com ferimentos leves, cinco pessoas, com parentescos familiares, entre os 22 e os 67 anos. "As agressões terão tido origem numa discussão entre vizinhos e familiares na zona de São Julião", confirmou.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa (Penafiel), a Cruz Vermelha de Sobreira, a viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e a GNR, que tomou conta da ocorrência, referindo que a confusão entre as famílias é "recorrente".