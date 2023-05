Cinco jovens feridos em rixa junto ao Casino de Vilamoura

Cinco jovens ficaram feridos numa rixa com armas brancas, na madrugada deste domingo, em Vilamoura, no concelho de Loulé. Dois, em estado grave, sofreram ferimentos nas costas, braços e pernas. Os restantes ficaram com escoriações na cara, cabeça e costas.

Os feridos são três portugueses e dois brasileiros com idades entre os 19 e os 23 anos. Quatro foram transportados para o Hospital de Faro e um recusou assistência.

Os confrontos ocorreram no parque de estacionamento do Casino de Vilamoura, poucos minutos após as 6 da manhã, hora de encerramento da discoteca Dice, que funciona no mesmo edifício.

As agressões foram filmadas e partilhadas em grupos privados nas redes sociais. Num dos dois vídeos, a que o JN teve acesso, é possível ver agressões a, pelo menos, dois rapazes. Um deles é atingido duas vezes, uma das quais nas costas, e sofre uma queda aparatosa. Outro vídeo mostra um rapaz no chão, com marcas num joelho e no braço, e a ser assistido por um militar da GNR.

Os relatos das testemunhas ajudaram a GNR a identificar dois suspeitos, de 20 e 24 anos, mas não foram efetuadas detenções por não terem sido apanhados em flagrante. Também não foram apreendidas armas brancas.

Os factos foram comunicados pela GNR ao Ministério Público.

O JN apurou também que, no domingo, enquanto os quatro feridos estavam no Hospital de Faro, vários jovens deslocaram-se à unidade hospitalar para um "ajuste de contas". Mas a presença de elementos policiais e de seguranças privados fez com que se dispersassem, não havendo registo de incidentes naquele local.