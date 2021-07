Coloca câmaras ocultas para filmar enteadas em poses íntimas

AP Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 45 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto, por ter colocado câmaras de filmar ocultas destinadas a apanhar duas enteadas menores, em poses íntimas. O homem, que vai esta segunda-feira a tribunal, chegou a partilhar imagens com um amigo.

O indivíduo está indiciado por abuso sexual de crianças, devassa da vida privada e pornografia de menores.

"Os crimes praticados em datas ainda não concretamente apuradas, mas que terão iniciado no ano de 2020 até à presente data, ocorreram com mais frequência na habitação sita em Matosinhos, onde o detido residia juntamente com a sua companheira e as filhas desta, menores de idade, e ainda numa viatura onde se fazia transportar habitualmente", explica a PJ em comunicado.

É suspeito de ter instalado câmaras ocultas em várias dependências da casa, mas também da viatura, "com o intuito de obter imagens das menores nomeadamente sem roupa, imagens estas que partilhou pelo menos com um amigo através de correio eletrónico", garante ainda a PJ.

Com uma das irmãs, manteve conservas de teor sexual e ter-lhe-á tocado por diversas vezes nas zonas corporais íntimas, pelo que incorre num crime de abuso sexual de menor.