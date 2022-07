Comandante de Bombeiros detido por conduzir ambulância com excesso de álcool

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arganil foi detido pela GNR, na quinta-feira à noite, por conduzir uma ambulância com uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue.

Segundo fonte das relações públicas do Comando Territorial da GNR de Coimbra, o detido conduziu a ambulância com uma taxa de alcoolemia considerada crime (assim é, acima de 1,2 g/l) no transporte de um doente para o Centro de saúde de Arganil, por volta das 22 horas de quinta-feira. A detenção foi formalizada já perto das 24 horas.

Segundo a Rádio Clube de Arganil, o comandante dos Voluntários de Arganil, Nuno Costa, já apresentou a sua demissão, o que foi aceite, enquanto comandante e também como motorista da corporação.