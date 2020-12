Comida para animais de rua armadilhada com pioneses e alfinetes

TRA Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias taças de comida com alfinetes e pioneses têm sido encontradas em Coimbra. Uma gata já morreu e vários animais desapareceram. A associação Grupo Gatos Urbanos apresentou uma queixa-crime.

GNR esteve no local e recolheu provas e testemunhos

Nos últimos dias, foram encontrados vários recipientes com objetos pontiagudos dissimulados entre comida na freguesia de Brafemes, Coimbra. O objetivo será matar gatos e cães das redondezas.

O caso mais recente deu-se a 27 de dezembro, com a descoberta de uma taça com pioneses num muro junto a um grupo de animais esterilizados recentemente, na rua Rainha Santa, Brasfemes.

Pelo menos uma gata já morreu com infeções na boca e feridas nos pulmões por causa desta comida "armadilhada". O animal, batizado de Maria, ainda foi internado e operado numa clínica veterinária em Condeixa, mas, apesar dos esforços, não sobreviveu.

Taça com carne e alfinetes

Segundo a associação Gatos Urbanos esta já não é a primeira vez que são encontradas taças de comida armadilhadas com objetos cortantes. Há um mês foi colocada perto do cemitério local uma taça com carne e alfinetes que visava ferir cães. Entretanto, terão desaparecido alguns destes animais e gatos também.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência, recolhendo indícios e testemunhos. A Gatos Urbanos apresentou queixa-crime e avança que tanto o presidente da freguesia como os moradores estão preocupados e indignados com a situação.

Além de residentes e de vários responsáveis dos Gatos Urbanos, esteve presente a Associação Agir pelos animais, que também participa como testemunha.

Através da sua página no Facebook, a Gatos Urbanos apela a que todos os que tenham suspeitas fundadas ou informações sobre o autor ou autores deste ato "ignóbil" e "inaceitável" contactem via email - gatos.urbanos@gmail.com com a garantia de confidencialidade - ou então podem contactar diretamente a GNR de Coimbra.