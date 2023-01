Comissário da PSP castigado por sujar o chão com cola que usou para arranjar as botas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:56 Facebook

Um comissário da PSP foi punido por ter sujado o chão de diversas divisões do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) com cola que usara para arranjar as suas botas. A Ordem de Serviço publicada na última quinta-feira anuncia um dia de multa, que, no entanto, é suspensa por seis meses.

O caso aconteceu a 20 de junho do ano passado. O comissário, que participava no Curso de Comando e Direção Policial, "depois de se ter fardado, deslocou-se a várias divisões do ISCPSI, deixando marcas no chão dos espaços por onde caminhava". A Ordem de Serviço acrescenta que o chão foi sujo "com uma espécie de cola que saiu das botas, provocando a intervenção de três funcionárias da empresa de limpeza por um período de cerca de duas horas e trinta minutos".

O JN apurou que o comissário estava a fardar-se quando percebeu que uma das botas tinha a sola descolada. Tentou, então, resolver o problema, colando o próprio calçado. Contudo, terá posto cola a mais, com esta a verter para o chão quando caminhava. Alvo de um processo disciplinar, foi punido por infração ao Estatuto Disciplinar da PSP.

Um despacho de 3 de janeiro, assinado pelo Diretor Nacional, Magina da Silva, refere que o comissário incorreu numa infração disciplinar, violando o dever de zelo e o dever de aprumo. Como castigo, foi punido com um dia de multa. Esta punição fica, todavia, "suspensa na sua execução pelo período de seis meses".