Condenado a 16 anos de prisão por homicídio em festa durante a pandemia

O Tribunal de Setúbal condenou a 16 anos de prisão um homem de 23 anos, conhecido por Cobra, por matar a tiro um rival com quem se desentendeu durante uma festa ilegal, em tempos de pandemia, numa zona de hortas junto ao Bairro da Bela Vista em Setúbal. O homicida recorreu e viu agora o Supremo Tribunal de Justiça manter a pena que vai ter que cumprir.

A vítima tinha cerca de 30 anos Foto: DR

O crime ocorreu na madrugada de 21 de fevereiro de 2021, durante uma festa de aniversário e num local onde vários jovens se juntavam para consumir álcool e droga. Os difíceis acessos ao local tornavam o espaço ideal para ajuntamentos que atraíam pessoas de toda a Área Metropolitana de Lisboa.

A vítima, conhecida por "Já", residente em Lisboa, deslocou-se à festa de anos e, após um desentendimento com o agressor, acabou por ser baleado com um tiro no peito. Morreu no local e o suspeito colocou-se em fuga.

A Polícia Judiciária viria a detê-lo, em maio, durante uma festa no Seixal. Residia em Almada e já estava identificado pelas autoridades. O arguido foi julgado por homicídio qualificado, devido ao motivo fútil que motivou a morte, mas o Tribunal de Setúbal acabou por condená-lo por homicídio simples, a 16 anos de cadeia.

A vítima tinha cerca de 30 anos e deixa uma filha. Nasceu na Ilha de Santiago, mudou-se para Portugal há cerca de três anos e chegou a morar em Coimbra, antes de se mudar para a capital.