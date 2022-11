Condutor detido na Feira por falsificação de matrícula

A GNR de Lourosa deteve um homem de 43 anos por ter sido detetado a circular com uma matrícula falsa na viatura. Trazia, ainda, diversos objetos provenientes de furtos.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda efetuaram uma fiscalização rodoviária a uma viatura que circulava nas artérias da freguesia de Santa Maria de Lamas.

"Foi possível verificar, através do número de identificação do veículo, que a chapa de matrícula não correspondia à viatura em questão e que os documentos com que circulava pertenciam a outro veículo e que tinham sido furtados" refere, em comunicado, a GNR.

PUB

O veículo em causa, que circulava na via pública com chapas de matrícula falsas, foi apreendido e, na sequência de uma busca ao interior, foi ainda detetada uma arma branca e artigos furtados.

O detido foi constituído arguido e presente ao Tribunal de Santa Maria da Feira, para aplicação das medidas de coação.

"A GNR relembra que a chapa de matrícula aposta num veículo a motor é, para efeitos penais, um documento com igual força à de um documento autêntico, pelo que a sua alteração dolosa consubstancia a prática do crime de falsificação ou contrafação de documento", alerta a Guarda.