Condutor detido por matar jovem em Famalicão pode continuar a guiar

Alexandra Lopes Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O condutor detido por atropelar mortalmente uma jovem de 23 anos e fugir, na sexta feira, na avenida General Humberto Delgado, no centro da cidade de Famalicão, não está proibido de conduzir. A única medida de coação que lhe foi imposta, após ser levado perante um juiz, é a obrigação de se apresentar três vezes por semana às autoridades, soube o JN junto de fonte policial.

O suspeito, eletricista de profissão, com 50 anos, foi localizado pelos agentes escondido em casa da mãe, anteontem à noite, quase 24 horas depois de Joana ter sido mortalmente atropelada, ao início de madrugada de sexta-feira.

Segundo informações recolhidas pelo JN, testemunhas que presenciaram o acidente transmitiram pistas que os agentes da PSP de Famalicão seguiram durante todo o dia e noite de sexta-feira.

PUB

Entretanto, também o carro do suspeito foi localizado de manhã, abandonado, junto a uma urbanização na zona de Esmeriz, e apreendido pelas autoridades. Foi objeto de perícias que também terão ajudado à sua localização.

Processos por violência

Os agentes acabaram por conseguir dar com o esconderijo do suspeito, em casa da mãe. Trata-se de um indivíduo já conhecido das autoridades por processos relacionados com violência doméstica.

Detido e conduzido ao tribunal para ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, este sábado, foi libertado depois de sujeito à medida de coação de apresentações semanais às autoridades.

A vítima mortal, uma mulher de 27 anos, residia perto do local onde perdeu a vida mas era natural de Lisboa. Trabalhava num restaurante nas proximidade do local onde aconteceu o acidente.