Condutor nervoso tinha 30 mil doses de droga e seis mil euros em dinheiro

A GNR deteve, esta segunda-feira, um homem, com 45 anos, suspeitos de tráfico de droga, em Pombal. Estava na posse de 30 mil doses de cocaína e haxixe e cerca de seis mil euros.

O homem era o único ocupante de uma viatura que a GNR abordou, durante uma ação de fiscalização de segurança rodoviária e o seu comportamento suspeito levou os guardas a efetuarem uma busca ao veículo.

Foram encontradas 15 390 doses de cocaína, 14 691 de haxixe, uma balança digital, um telemóvel e 855 euros em dinheiro.

Após a detenção, e com a colaboração da PSP, foi realizada uma busca domiciliária à residência do indivíduo e outra busca a um estabelecimento, na Figueira da Foz, durante as quais foram apreendidos mais cinco mil euros em dinheiro.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, vai ser presente no Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, para aplicação das medidas de coação.