Condutor que matou irmã de Yannick Djaló condenado a 16 anos de prisão 

O tribunal de Almada condenou, esta terça-feira, o autor do atropelamento mortal de Açucena Patrícia nas Festas da Moita de 2018 a 16 anos de prisão.

Abel Fragoso foi condenado por um crime de condução perigosa, um de homicídio qualificado, na morte de Açucena Patrícia, e 11 de tentativa de homicídio, relacionados com as pessoas que atingiu com a sua viatura.

A juiz presidente do coletivo de juízes considerou que o arguido agiu da forma que agiu por se sentir humilhado pelas agressões que sofreu momentos antes. "Para lavar a sua honra, acabou por ceifar a vida de uma jovem de 17 anos que tinha um futuro promissor pela frente e apenas estava a divertir-se com os seus amigos", referiu a juiz presidente do coletivo de juízes.

Ficou provado que Abel Fragoso, após ter sido agredido na Travessa do Açougue, onde decorria uma festa com cerca de cem pessoas, foi buscar o carro, retirou com as próprias mãos as baias de segurança na rua de acesso ao centro da Moita, ignorou a ordem de paragem por elementos da GNR e irrompeu pelo beco. Aqui, atingiu várias pessoas, entre as quais Açucena Patrício, que nada tinha que ver com as agressões anteriores e festejava com amigos o regresso às aulas.