Condutora foge à PSP e causa dois acidentes antes de ser detida

T.R.A. Hoje às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher desrespeitou uma ordem de paragem da PSP junto da Pasteleira Nova, Porto, e pôs-se em fuga a alta velocidade. Acabaria por ser detida perto da rotunda da Boavista, após causar dois acidentes de trânsito. O homem que viajava consigo tinha heroína e cocaína e também foi detido.

O caso ocorreu no final da tarde de sexta-feira, dia 25 de novembro. Polícias de serviço junto do Bairro da Pasteleira Nova, em Lordelo do Ouro, deram ordem de paragem a um carro onde seguia um casal. A condutora, de 31 anos e residente em Santa Maria da Feira, ignorou as indicações e colocou-se em fuga a grande velocidade.

Desrespeitou regras e sinais de trânsito, circulou em contramão e em cima dos passeios e causou dois acidentes e vários danos materiais. Na rua 5 de Outubro, perto da Rotunda da Boavista, o automóvel conduzido pela suspeita, colidiu com outro veículo, tendo ficado bastante danificado e imobilizado.

PUB

Os polícias aproveitaram, de imediato, a oportunidade para intercetar e deter os dois suspeitos. O homem ainda tentou resistir, mas foi manietado e imobilizado.

Após diligências, verificaram que o suspeito, de 34 anos, residente em Aveiro, tinha em sua posse 31 doses de heroína e 28 doses de cocaína. A viatura circulava com matrículas falsas.

Os dois suspeitos, já com vários antecedentes relacionados com o tráfico de droga, estão indiciados dos crimes de tráfico de estupefacientes, condução perigosa de veículo e falsificação de matrícula.