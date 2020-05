Confronto entre polícias e feirantes em Lisboa. PSP acusada de criar desacatos 

Sofia Cristino Hoje às 19:04, atualizado às 19:28 Facebook

Uma manifestação de feirantes e itinerantes, junto ao Ministério das Finanças, em Lisboa, resultou na tarde desta sexta-feira em confrontos com a PSP.

Luís Paulo Fernandes, da Associação de Itinerantes, avança ao JN que foi agredido pela PSP depois de, juntamente com outros manifestantes, dizer que não saía do Terreiro do Paço até ser recebido pelo Ministério das Finanças.

"Pedimos para ir para a sombra por nos estarmos a sentir mal ao sol. Dissemos que não saíamos até sermos ouvidos e foi aí que a PSP levantou o cacetete e começou a agredir-nos. Há agentes fardados sem identificação e são esses que normalmente usam o cacetete. Foram eles que provocaram e causaram isto", acusa.

Ainda segundo Luís Fernandes, a PSP apreendeu o material dos feirantes e não os deixou manifestarem-se. "Já demos provas de que nos manifestamos civilizadamente e estão a condicionar o nosso direito de manifestação", diz ainda.

O JN está a tentar contactar a PSP para obter mais informações sobre os confrontos, mas ainda não conseguiu.