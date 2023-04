Confrontos entre polícias e manifestantes em Lisboa

JN Hoje às 20:09, atualizado às 20:18 Facebook

Registaram-se confrontos entre polícias e manifestantes no Martim Moniz, este sábado, no final do marcha "Casa para Viver", que juntou largas centenas de pessoas em Lisboa.

Um mar de gente encheu a Avenida Almirante Reis em direção ao Martim Moniz, em Lisboa, este sábado, para denunciar a crise habitacional, exigindo uma casa digna para todos e a regulação das rendas, sob o lema "Casa para Viver".

No final da marcha de protesto registaram-se confrontos entre manifestantes e agentes da PSP no Martim Moniz.

O JN contactou o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Comtelis) e aguarda esclarecimentos sobre o sucedido, nomeadamente, se há detidos.

Manifestações idênticas decorreram noutras cidades do país, incluindo Porto, Braga, Aveiro e Coimbra.