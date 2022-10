Consumidor tipo de cocaína é licenciado e tem entre 25 e 34 anos

T.R.A. Hoje às 16:14 Facebook

Um inquérito europeu revela que o consumidor tipo de cocaína em Portugal prefere a inalação nasal, consome pontualmente para se divertir e não o faz sozinho. É homem, tem entre 25 e 34 anos e o ensino superior completo. O estudo, realizado no ano passado, mostra ainda que o consumo é maior na zona de Lisboa e Vale do Tejo e na zona Norte.

Os dados constam de um inquérito online do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência realizado em mais de 30 países. Em Portugal, o estudo foi promovido pelo SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências e contou com uma amostra de 652 indivíduos.

Segundo esta amostra, 69% dos consumidores nacionais são do sexo masculino. Em termos de idades, 42% têm entre 25 e 34 anos, 32% entre 18 e 24 anos, 18% entre 35 e 44 anos, 7% entre 45 e 54 anos e apenas 1% entre 55 e 64 anos.

Um terço dos consumidores ainda mora com os pais, 18% vivem sozinhos e 14% partilham casa com amigos ou colegas. Apenas 7% vivem maritalmente com filhos e 21% vivem maritalmente mas sem filhos. A grande maioria dos consumidores vive numa cidade (74%), destacando-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (39%) e a região Norte (35%), seguindo-se depois o Centro 16%, o Algarve 4%, o Alentejo 3%, e por fim os Açores 2% e a Madeira 1%.

A grande maioria dos consumidores lusos completou o ensino superior (41%) ou ainda está a frequentá-lo (20%). Todavia, apenas 16% dos consumidores são exclusivamente estudantes. A maioria são trabalhadores por conta de outrem (53%) e há ainda 12% trabalhadores por conta própria. Quando aos rendimentos, um quarto dos participantes têm um rendimento líquido inferior a 500 euros mensais, 46% entre 500 e mil euros, 23% entre mil e dois mil euros e apenas 6% com mais de dois euros líquidos mensais.

Inalar com amigos para se divertir

Os dados do estudo indicam que a grande maioria dos consumidores de cocaína em pó opta pela inalação (98%), sendo residuais os restantes métodos: fumar no cigarro (5%), fumar no cachimbo (4%), dissolver na boca (4%), fumar na prata (1%), engolir (1%) e injetar (0,9%). Em termos de quantidade, o consumo de um dia típico é, em média, de 0,7 gramas.

Apenas 8% dos consumidores não partilham o consumo, sendo que 39% partilham com duas a três pessoas, 24% com quatro a cinco pessoas, 22% com uma pessoa e 7% com seis ou mais pessoas. Já quanto aos motivos, destacam-se o "ficar com a moca/diversão" (74%), socializar (50%), reduzir o stress/relaxar (18%), experimentar (12%), melhorar desempenho escolar, desportivo, profissional, etc. (10%), tratar a depressão/ansiedade (9%), reduzir a dor/inflamação (1%) e melhorar o sono (0,9%).

Por fim, 54% dos consumidores afirmaram que consumiram cocaína entre um a cinco dias nos últimos 12 meses, 13% consumiram seis a dez dias, 12% consumiram em 11 a 20 dias, 10% entre 21 a 50 dias e 11% 51 ou mais dias, ou seja, em média, uma vez por semana.