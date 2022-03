Coração de Ivo Rosa põe em dúvida instrução do BES

O processo principal do BES, um dos maiores e mais importantes da justiça portuguesa, foi aberto em agosto de 2014 e tem agendado para terça-feira, 29 de março, o início da audiência da fase de instrução, onde se vai fazer um primeiro escrutínio da acusação do Ministério Público e decidir quais dos arguidos vão a julgamento e por quais crimes. Mas, às demoras do costume e outras menos comuns, como a de cerca de um ano que levou a tradução da acusação para francês (o processo tem arguidos naturais da Suíça francófona), soma-se agora a baixa médica do juiz de instrução criminal Ivo Rosa. A quatro dias da data agendada para o início da audiência da instrução, não se sabe se o coração de Ivo Rosa lhe permitirá regressar já ao serviço, nem se sabe sequer se o magistrado madeirense, de 55 anos e que concorreu recentemente à Relação, vai continuar com a instrução do processo até ao fim.

