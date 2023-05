Correios de droga detidos pela PJ com 6,3 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens e uma mulher, com idades entre os 24 e os 38 anos, estrangeiros, por tráfico de droga, no Aeroporto de Lisboa. Os suspeitos traziam junto ao corpo 6,3 quilos de cocaína de elevado grau de pureza, provenientes de um país da América Latina.

As detenções, revelou a PJ esta sexta-feira, "ocorreram no quadro de investigações em curso visando grupos criminosos que se dedicam à introdução de consideráveis quantidades de cocaína no continente europeu com recurso a correios humanos".

Os detidos, sem antecedentes criminais conhecidos, foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.