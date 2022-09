Criança de cinco anos raptada em Palmela

Um rapaz de cinco anos foi raptado esta manhã em casa da avó em Palmela. Dois homens passaram-se por agentes da autoridade para entrar em casa e levaram o menino. A GNR recebeu a denúncia e passou o caso para a Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ, que está a investigar o caso.

É a segunda vez que o rapaz é raptado no espaço de um mês. Este foi trazido para Portugal pela mãe, de Barcelona, sem o consentimento do pai, o que levou à detenção da progenitora pela Polícia Judiciária de Lagos. Está em prisão preventiva. O menino ficou com a avó materna desde então, numa casa em Palmela.

A GNR deslocou-se ao local do rapto e recolheu o testemunho da avó. Foram indicados dois indivíduos que se identificaram como agentes da autoridade para entrar em sua casa esta manhã de sábado. Um deles usava uma máscara cirúrgica.

PUB

Os dois pegaram na criança e levaram-na para um carro, de cor escura, estacionado junto da casa e fugiram. A PJ está a tentar localizar a criança e tenta perceber se este rapto está relacionado com o anterior, em que a mãe trouxe para Portugal o menino, alegando ser vítima de violência doméstica.

A PJ está a tentar localizar a criança e os suspeitos do rapto e tenta perceber se há ligação com o rapto da criança pela mãe em Espanha.</p>