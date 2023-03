Criança foi baleada por familiares em ajuste de contas

A Polícia Judiciária deteve dois homens suspeitos de atingir a tiro uma criança com seis anos, em Loures, no mês de dezembro. Os dois suspeitos, familiares com 26 e 34 anos, queriam atingir um homem que estava junto da criança, num ajuste de contas por este os ter esfaqueado em momento anterior. Acabaram por atingir o menino na barriga e na perna. A vítima sofreu ferimentos graves e foi assistida no hospital.

A detenção ocorreu no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, onde os suspeitos se dirigiram para realização de exames aos esfaqueamentos de que foram alvo. A Polícia Judiciária já os tinha identificado e acabou por proceder neste local à sua detenção.

Os disparos ocorreram numa zona abarracada no Bairro da Torre, em Loures, a 23 de dezembro. Os dois suspeitos entraram no espaço para vingar as agressões com arma branca de que foram alvo e dispararam com uma caçadeira contra o rival, que será também familiar. O disparo acabou por fazer ricochete e atingir um menino, com seis anos, na barriga e perna.

Os dois agressores acabaram depois por fugir e estavam a ser procurados pela Polícia Judiciária de Lisboa, que os deteve agora por homicídio qualificado tentado. O menino foi assistido no hospital e recuperou dos ferimentos. Os dois suspeitos vão ser presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação.