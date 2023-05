Criminalidade organizada em debate na Universidade do Porto

AP Hoje às 15:24 Facebook

A Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP) organizou uma conferência Internacional sobre o tema dos novos desafios da investigação sobre criminalidade organizada. As palestras reuniram investigadores internacionais de criminologia, elementos dos órgãos de polícia criminal e outros profissionais do sistema de justiça.

"Num contexto de forte globalização e de emergência de novas tecnologias, o crime tem vindo a adotar novas práticas e a desenvolver-se em diferentes contextos, envolvendo delinquentes tecnicamente mais bem preparados e crescentemente organizados numa estrutura reticular". É para analisar esta e outras temáticas que a Escola de Criminologia da FDUP organizou a conferência que, além de académicos também reuniu polícias com o objetivo de partilhar os seus conhecimentos e experiências concretas.

A conferência que termina esta sexta-feira contou com uma palestra do professor Edward Kleemans, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Livre de Amsterdão, "nome muito importante na criminologia internacional e especialmente no estudo do crime organizado", explica a organização.

Na quinta-feira, foi o fundador da FDUP e da sua Escola de Criminologia, professor Cândido da Agra, a dar uma palestra intitulada: "Crime Organizado? A palavra e o conceito na perspetiva de uma Criminologia reticular".