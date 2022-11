Curso da PSP com 648 candidatos para 1020 vagas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:38 Facebook

Cerca de 3500 mulheres e homens concorreram ao último curso da PSP. Porém, apenas 648 candidatos ficaram aptos a iniciar a próxima formação policial que, inicialmente, tinha 1020 vagas. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, justifica os números discrepantes com a entrada no ensino superior de muitos dos candidatos. Mas fonte policial defende que o salário nas forças de segurança, mesmo com o aumento prometido pelo Governo, continua a não ser atrativo

O concurso para novos polícias foi aberto em maio e anunciava, desde logo, 1020 vagas. Nos meses seguintes, cerca de 3500 pessoas pagaram uma taxa de 40 euros para se candidatarem, mas apenas 2525 delas foram consideradas elegíveis. Todas as restantes não cumpriam, pelo menos, um dos requisitos estipulados pela PSP.

Dos 2525 candidatos em condições de prosseguir somente 1700 realizaram as provas físicas e os exames psicotécnicos obrigatórios. No final dessas provas e testes, 648 candidatos foram considerados aptos a frequentar o curso. Feitas as contas, a próxima formação policial começará, até final deste ano, com menos 372 formandos do que as vagas existentes.

Na quinta-feira, durante uma audição parlamentar, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, justificou a discrepância entre o número inicial de candidaturas e a quantidade de candidatos aptos com as novas regras de admissão à PSP. Segundo o governante, este curso já permitiu a candidatura de estudantes do ensino secundário que, porém, acabaram por desistir da Polícia por, enquanto decorriam as etapas de admissão ao curso, terem entrado no ensino superior.

Contudo, fonte policial ouvida pelo JN refere que o facto do número de candidatos aptos ser menor do que as vagas existentes vem comprovar que o ordenado de um agente continua pouco atrativo. Recorde-se que os agentes que saírem deste curso, a começar até final do ano, serão os primeiros a beneficiar do aumento salarial anunciado pelo Governo, que elevará o salário base bruto para pouco mais do que mil euros mensais.