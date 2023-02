Defesa quer que Tribunal avalie se cegueira foi causado por rixa

Luís Moreira Ontem às 23:54 Facebook

A defesa de dois homens que vão ser julgados no Tribunal de Braga por envolvimento numa cena de pancadaria, que resultou na cegueira do olho direito de uma vítima, pediu ao juiz que ordene a realização de uma perícia de avaliação do dano corporal.

O requerimento, subscrito pelo advogado João Ferreira Araújo, alega que o relatório de avaliação de dano corporal que está junto aos autos não é suficientemente esclarecedor, dadas as deficiências verificadas no que tange ao histórico clínico do ofendido, devendo tal circunstância ser corrigida com a realização de um novo relatório". O pedido foi aceite pelo Tribunal, o que motivou o adiamento da primeira audiência.

O jurista diz ainda, no documento, que "analisando os documentos clínicos ora juntos pelo Hospital de Braga, verifica-se que o ofendido João Silva sofre desde a infância de miopia aguda e estigmatismo regular, patologias estas que não foram referidas pelo ofendido ao perito aquando da realização do relatório de avaliação de dano corporal".

Conforme o JN noticiou, um grupo de quatro homens pegaram-se à pancada em 2017, às seis horas, numa rua do centro de Braga. Em resultado disso, um dos envolvidos ficou cego do olho direito.

O Ministério Público local acusou dois jovens - Pedro Miguel, de 25 anos, e João Santos, de 27 - dos crimes de, ofensas à integridade física simples sobre o ofendido Mário Sá e de um crime de ofensas à integridade física grave que vitimou João Silva.

A acusação concluiu que, "no dia 1 de outubro, na na Rua Alferes Alfredo Ferreira , por motivos não apurados, o ofendido Mário Sá desferiu um murro na cara do arguido Pedro Miguel. O mesmo fez o ofendido João Silva, que deu um murro em João Santos.

Estes dois arguidos chamaram outros cinco jovens - cuja identidade não foi apurada -, os quais desferiram socos e pontapés em João Silva e Mário Sá, só tendo parado e abandonado o local quando eles caíram no chão.

Como consequência das agressões, João Silva, sofreu opacificação da córnea do olho, ficando sem qualquer visão, apesar de ter sido operado no dia 13, com indicação de transplante da córnea, encontrando-se ainda sem alta médica, à espera de outra cirurgia.

Já Mário Sá ficou com uma cicatriz na pele do lábio inferior, à direita, com 0,5 centímetros e foi afetado nos dedos do braço esquerdo.

As duas vítimas querem ser indemnizadas: João Silva pede - através do advogado Licínio Ramalho - 113 mil euros, por danos patrimoniais e morais, enquanto que Mário Sá exige seis mil.