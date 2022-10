Deixam sequestrado em bomba de gasolina e voltam lá com outra vítima

Reis Pinto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:33 Facebook

A PSP deteve dois homens que, esta madrugada, sequestraram e tentaram assaltar duas pessoas, em Odivelas. Sequestradores deixaram uma das vítimas num posto abastecedor de combustíveis e continuaram com a outra no carro. Voltaram depois ao posto, onde os esperava a PSP.

A detenção ocorreu, cerca das 0.15 horas, num posto abastecedor de combustíveis da Galp, na Avenida Miguel Torga, onde uma das vítimas havia sido deixada e alertou a Polícia.

De acordo com uma fonte da PSP de Lisboa, e embora as diligências ainda prossigam, sabe-se que os sequestradores meteram duas pessoas num carro sob ameaça de arma de fogo, tendo circulado com elas algum tempo com o objetivo de as roubar.

Deixaram uma delas no posto da Galp e mantiveram a outra sob sequestro, tendo circulado durante mais algum tempo, até voltarem à mesma bomba, onde estava a PSP que já havia sido alertada e foram detidos.