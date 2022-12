Desacato familiar faz seis feridos em Viana do Castelo

Seis feridos, entre os quais dois agentes da GNR e dois bombeiros, foi o resultado de um desacato entre familiares na noite da véspera de Natal, em Mazarefes, Viana do Castelo.

Pai e filho, com 50 e 28 anos, foram detidos e tiveram de receber tratamento hospitalar. Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a situação ocorreu por volta das 00.30 horas, numa residência em Mazarefes, e envolveu "alguma violência".

"Foi um desacato entre familiares. Os bombeiros foram ao local e depois pediram auxílio da GNR e os dois militares também foram agredidos. Entretanto, foram detidos dois indivíduos, um com cerca de 50 anos e outro com 28. Pai e filho", relatou fonte daquele Comando, indicando que, devido à gravidade dos ferimentos, incluindo fratura do nariz, o pai foi transportado para o Hospital de Braga.

No socorro estiveram envolvidos meios dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e GNR. "A questão foi entre familiares, mas depois viraram-se contra a guarda", adiantou.

Ao que o "Jornal de Notícias" apurou, inicialmente, as agressões envolveram dois irmãos. O mais novo com 28 anos e o mais velho, com 32, que sofreu ferimentos numa mão aparentemente causados por faca, mas recusou receber tratamento hospitalar.

Após chegada dos meios, o irmão mais novo e o pai agrediram dois agentes da GNR e dois elementos dos Bombeiros e foram detidos. Todos receberam tratamento hospitalar. Tanto os agentes como os bombeiros apresentavam ferimentos ligeiros.

No local dos acontecimentos, estavam presentes a mãe e a namorada do irmão mais novo