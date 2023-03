Desempregado e esteticista sacam meio milhão de euros com falsos investimentos

Alexandre Panda Hoje às 17:36 Facebook

Aliciavam as vítimas com supostas aplicações financeiras de alta rentabilidade e de risco diminuto. Com o esquema, um desempregado e uma esteticista do Grande Porto apoderam-se de cerca de meio milhão de euros, que terá sido gasto no vício do jogo.

O casal, com 30 e 45 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto. Ele foi colocado em prisão preventiva e ela ficou com apresentações periódicas como medida de coação, decretada pelo Tribunal de Matosinhos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, há pelo menos dois ou três anos que o casal procurava, junto de círculos de amigos e conhecidos, divulgar os alegados investimentos. Prometiam investir em aplicações financeiras com retorno garantido e com isso conseguiram "apoderar-se de somas em dinheiro calculadas em dezenas de milhares de euros, apurando-se até agora valores ascendentes a meio milhão de euros", explica a PJ do Porto.

Para já, a investigação, que nasceu após a queixa de um dos lesados, identificou uma dúzia de vítimas, mas tudo indica que serão dezenas de pessoas a cair do logro. Por isso, as autoridades admitem que a burla poderá ultrapassar os 500 mil euros até agora apurados.

As vítimas são todas do Grande Porto e algumas delas terão investido as economias de toda a vida, acreditando na argumentação dos burlões. O casal terá gasto pelo menos grande parte do dinheiro em casinos, onde os jogavam às dezenas de milhares de euros sem qualquer tipo de controlo.